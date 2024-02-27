Литовская Maxima grupe закроет продовольственный онлайн-магазин в Польше

После окончания пандемии замедлился рост спроса на продукты с доставкой на дом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Литовская Maxima grupe, крупнейший ритейлер в странах Балтии, сообщила, что прекратит работу продовольственного интернет-магазина Barbora на территории Польши.

Компания Barbora Polska, работающая в Гданьске, Гдыне, Сопоте, Варшаве, Катовице и Лодзи, будет предоставлять услуги до 3 марта, сказано в пресс-релизе.

По словам директора компании Radas (контролирует Barbora Polska) Виктораса Юозапайтиса, на решение о закрытии повлиял медленно растущий спрос.

"В ответ на резко возросший спрос на доставку еды на дом в период пандемии была создана компания Barbora Polska. Однако после окончания пандемии рост спроса на эти услуги значительно замедлился. Темпы роста рынка в последние годы не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому на данном этапе было принято решение прекратить деятельность Barbora в Польше и сосредоточиться на деятельности в странах Балтии", - сказал он.

Barbora с 2014 года работает в Литве, с 2018 года - в Латвии и Эстонии.

Barbora в 2022 году получила выручку в размере 155,4 млн евро, что на 3,8% больше, чем в 2021 году. На Barbora приходилось почти 96% общей выручки Maxima grupe в сегменте e-commerce, говорится в годовом отчете группы.

Barbora в 2022 году выполнила около 3,5 млн заказов, в том числе более 2,9 млн в странах Балтии и 0,6 млн - в Польше.

Данные за 2023 год Maxima grupe пока не публиковала.

Помимо онлайн-магазина Barbora, Maxima grupe управляет торговыми сетями Maxima в странах Балтии, T-Market в Болгарии и Stokrotka в Польше. Польша остается одним из основных направлений развития: в 2023 году розничная сеть там расширилась примерно на 60 магазинов. В целом группа управляет более чем 1,5 тыс. магазинов.

Maxima grupe входит в группу Vilniaus prekyba. Vilniaus prekyba контролирует розничные и аптечные сети, а также компании по развитию недвижимости и аренде жилья в странах Балтии, Швеции, Польше и Болгарии.