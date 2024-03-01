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Китайский разработчик видеоигр NetEase увеличил прибыль в IV квартале в 1,7 раза

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Китайский разработчик видеоигр NetEase Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,7 раза, выручку – на 7%.

Как говорится в пресс-релизе NetEase, чистая прибыль в октябре-декабре составила 6,6 млрд юаней ($927,1 млн) по сравнению с 3,95 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка компании повысилась до 27,14 млрд юаней против 25,35 млрд юаней годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль NetEase в четвертом квартале на уровне 6,85 млрд юаней, выручку – на уровне 28,22 млрд юаней.

Доход компании в сфере видеоигр и сопутствующих сервисов вырос на 9,6%, выручка поисковой системы Youdao увеличилась на 1,8%, сервиса Cloud Music – снизилась на 16,4%. Операционные расходы NetEase в минувшем квартале выросли на 13% до 10 млрд юаней.

Совет директоров компании утвердил квартальные дивиденды в размере $0,21597 на акцию, или $1,07985 на американскую депозитарную акцию.

ADR NetEase подорожали на 26% за последние 12 месяцев, акции компании в Гонконге выросли в цене за это время на 27,5%.

NetEase Китай
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