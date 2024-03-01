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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Армения выразила готовность к нормализации отношений с Турцией и открытию границ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией, сообщил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики на переговорах по двустороннему урегулированию Рубен Рубинян.

"Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ прямо сейчас, сегодня. Если Сердар (Сердар Кылыч - спецпредставитель Турции - ИФ) согласится, мы можем объявить об этом прямо сейчас и сделать этот форум историческим", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по вопросам мира на Южном Кавказе в рамках Анталийского дипломатического форума.

Со своей стороны Кылыч предложил Рубиняну встретиться в Ереване на следующей неделе и "сделать из этого историческое событие".

"Мы с вами позже обсудим это и решим, когда и где встретимся", - сказал Рубинян.

Армения Турция
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