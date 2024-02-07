В МАГАТЭ не установили, кто обстреливал Запорожскую АЭС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Международного агентства по атомной энергии пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС, заявил журналистам на брифинге на ЗАЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы в мае прошлого года получили полномочия от Совета безопасности ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооруженным конфликтом. Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем", - сказал он.

"Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов", - отметил он, отвечая на вопрос о том, удалось ли МАГАТЭ определить сторону, с которой велись обстрелы.

Он пообещал, что выводы МАГАТЭ будут обнародованы сразу после того, как в его распоряжении будут достоверные сведения. "Дело в том, что авторитет и доверие к МАГАТЭ зародились и были обеспечены еще задолго до начала этого конфликта, и мы попросту не можем рисковать этой репутацией", - подчеркнул Гросси.

На этом же брифинге он сказал, что намерен наладить диалог между Киевом и Москвой по вопросу безопасности на станции.

"Глубокую озабоченность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога (по данному вопросу - ИФ), но в таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить", - сказал Гросси.

Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел переговоры в Киеве с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

Эксперты МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. Последние удары по территории ЗАЭС были зафиксированы в ноябре 2022 года, до этого интенсивные обстрелы происходили летом - до визита МАГАТЭ. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.