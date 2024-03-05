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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Мишустин отправится с визитом в Азербайджан

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 5-6 марта посетит Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства.

"Запланированы встреча Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. "Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес", - добавили там.

"Планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате правительства России, ключевым механизмом, координирующим развитие двусторонних торгово-экономических и гуманитарных отношений, является межправительственная комиссия (МПК) по экономическому сотрудничеству. Сопредседателями межправкомиссии являются вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев. 21-е заседание МПК состоялось 7 июля 2023 года в Москве.

В аппарате правительства подчеркивают, что Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В стране работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со стопроцентным российским капиталом. Крупные совместные проекты реализуют ПАО "КАМАЗ", ПАО "Лукойл", АО "Р-Фарм" и АО "Метровагонмаш". В 2023 г. российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $295 млн (4-е место после Великобритании, Турции и Кипра).

Там добавили, что приоритетное внимание уделяется сотрудничеству двух стран в транспортно-логистической сфере. Россия и Азербайджан совместно развивают "западный маршрут" международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящий по территории Азербайджана. "Налажена реализация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу и транспортных подходов к ним от 17 ноября 2022 года", - сообщили в аппарате правительства.

Кроме того, укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах, расширяется межрегиональное сотрудничество двух стран.

28 февраля в Минеральных водах состоялся 12-й российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Россия Михаил Мишустин Азербайджан
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