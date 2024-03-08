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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Медиамагнат Руперт Мердок объявил о помолвке, сообщает The Guardian. Пятой женой 92-летнего миллиардера станет 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова.

Как сообщается, свадьба пройдет в поместье Мердока в Калифорнии.

Елена Жукова - мать Дарьи Жуковой, бывшей жены предпринимателя Романа Абрамовича и основательницы музея современного искусства "Гараж" в Москве.

В прошлом году стало известно, что Мердок расторг помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит. Ранее он был женат на стюардессе Патриции Букер, журналистке Анне Манн, предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг, модели и экс-супруге музыканта Мика Джаггера Джерри Холл.

По оценкам Bloomberg, состояние Мердока составляет около $8,96 млрд. У него шестеро детей.

Руперт Мердок Дарья Жукова
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