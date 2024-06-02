Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Руперт Мердок Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Как сообщает The Independent, супругой 93-летнего миллиардера стала 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова.

Церемония бракосочетания прошла в поместье Мердока в Калифорнии.

Сообщается, что он познакомился с Жуковой не мероприятии в 2023 году. Около девяти месяцев назад Мердок передал управление своей медиаимперией сыну Лаклану.

Ранее миллиардер был женат на стюардессе Патриции Букер, журналистке Анне Манн, предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг, модели и экс-супруге музыканта Мика Джаггера Джерри Холл. В прошлом году стало известно, что Мердок расторг помолвку с радиоведущей Энн Лесли Смит.

Елена Жукова - мать Дарьи Жуковой, бывшей жены предпринимателя Романа Абрамовича и основательницы музея современного искусства "Гараж" в Москве. Она занимается молекулярной биологией, специализируется на изучении диабета.