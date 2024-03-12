Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иран готов обсуждать с Европой восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при наличии у нее соответствующей политической воли, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Мы привержены дипломатическому решению. Если у противоположной стороны есть необходимая политическая воля, переговоры могут быть завершены в кратчайшие сроки", - сказала дипломат журналистам на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что для этого необходимо, чтобы "все стороны (...) вернулись к выполнению своих обязательствам в рамках сделки".

В декабре прошлого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) распространило доклад, в котором утверждалось, что Иран наращивает запасы обогащенного урана. Это, как заявил в январе текущего года пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.