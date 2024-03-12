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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Инфляция в Германии в феврале замедлилась до 2,7%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале 2024 года увеличились на 2,7% в годовом выражении после роста на 3,1% месяцем ранее. Об этом говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,6%.

Оба показателя совпали с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 2,5% в годовом выражении и повысились на 0,4% относительно января, также на уровне прогнозов. В январе рост составлял 2,9% и 0,2% соответственно.

Германия
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