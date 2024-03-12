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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мировой рынок шлемов дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в четвертом квартале 2023 года вырос более чем в 2,3 раза год к году на фоне выпуска новых моделей и улучшения макроэкономической ситуации, сообщает International Data Corporation (IDC).

За весь прошлый год, однако, поставки AR/VR-шлемов снизились на 23,5%.

При этом рыночная доля Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в октябре-декабре превысила 60%.

"Выход на рынок Apple и выпуск новинок другими компаниями из этой области определенно усиливает давление на Meta, но в 2024 году она, скорее всего, останется безоговорочным лидером рынка благодаря отличающей ее от конкурентов стратегии, ориентированной на низкие цены и высокие объемы продаж", - отметил менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани.

IDC International Data Corporation
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