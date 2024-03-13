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S&P 500 обновил рекорд, Nasdaq вырос на 1,5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом торги вторника, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и новости эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Инфляция оказалась близкой к ожидаемой, и трейдеры продолжили надеяться, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне, поскольку в более долгосрочной перспективе рост цен замедляется, пишет Associated Press.

Глава банка JPMorgan Chase & Co.Джейми Даймон полагает, что американскому центробанку следует повременить со снижением ставок до прояснения экономической ситуации.

"Снизить их быстро и резко можно всегда, - заявил он в ходе делового саммита в Австралии. - Здесь в некоторой степени на кону их (Федрезерва - ИФ) авторитет. Я бы даже подождал дольше, чем до июня, чтобы все прояснилось".

При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию, сообщает Bloomberg.

Акции Oracle Corp. подскочили в цене на 11,8%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в декабре-феврале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация 3M Co. выросла на 5% после новостей о назначении главой компании Уильяма Брауна, ранее возглавлявшего поставщика технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности L3Harris Technologies. Прежний CEO Майкл Роман станет исполнительным председателем совета директоров. Оба изменения вступят в силу 1 мая.

Агропромышленный холдинг Archer Daniels Midland Co. сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, однако дал сильный прогноз на 2024 год. Его бумаги повысились в цене на 3,9%. При этом компания призналаcь в завышении прибыли сегмента продуктов питания (Nutrition) на 10% и заявила, что министерство юстиции США ведет расследование в ее отношении.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,3% после новостей о том, что она разрешит пользователям из Евросоюза скачивать мобильные приложения не через App Store.

Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts прибавил 3,6% рыночной стоимости после новостей о включении трех новых членов в совет директоров и заключении соглашений о сотрудничестве с инвесторами-активистами Third Point и Saddle Point Management.

Бумаги столкнувшегося с трудностями New York Community Bancorp (NYCB) подорожали на 5,9% после того, как банк сообщил о закрытии сделок по привлечению $1,05 млрд. При этом он готовит обратный сплит акций.

Акции Casey's General Stores подешевели на 1,6%. Сеть магазинов шаговой доступности в ноябре-январе сократила чистую прибыль и сохранила выручку на уровне прошлого года, при этом второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Рыночная стоимость ACADIA Pharmaceuticals рухнула на 17,2% на неудачных результатах испытаний ее лекарственного средства в лечении симптомов шизофрении.

Капитализация Boeing Co. снизилась на 4,3%. The New York Times в понедельник сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выявило десятки проблем в производственных процессах компании. Кроме того, Southwest Airlines заявила, что рассчитывает получить в этом году 46 самолетов Boeing 737-8 MAX, а не 58, как ожидалось ранее, и уже не рассчитывает получить ни одного 737-7 MAX, которые еще не сертифицированы.

Бумаги самой Southwest потеряли в цене 14,9% на фоне снижения прогноза выручки на первый квартал.

Другая авиакомпания - American Airlines Group - ухудшила прогноз скорректированного убытка на тот же период. Ее рыночная стоимость сократилась на 4,7%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,61% и составил 39005,49 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 1,12% - до рекордных 5175,27 пункта. Индикатор обновил исторический максимум уже 17-й раз в этом году.

Nasdaq Composite прибавил 1,54% и составил 16265,64 пункта.

Все три индекса продемонстрировали максимальный подъем с 22 февраля.

Nasdaq Composite S&P 500 Федеральная резервная система (ФРС)
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