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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Крушение Ми-9 на Колыме, Бизнес Danone в РФ вывели из госуправления, Армении предложили подумать о заявке в ЕС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский бизнес французской корпорации Danone выведен из временного госуправления. Соответствующий указ подписал в среду президент РФ Владимир Путин. В конце февраля Financial Times писала со ссылкой на непубличные документы о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан).

- Ми-8 с рабочими разбился в Магаданской области, два человека погибли, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. Позднее Росавиация сообщила об одном погибшем, двое находятся в тяжелом состоянии. Вертолет перевозил 20 работников магаданского золотого рудника.

- Демократы в палате представителей США требуют рассмотреть законопроект о помощи Киеву. Это связано с тем, что "нехватка боеприпасов и оружия на Украине позволила России (...) набрать обороты", пишет The Hill.

- Система ПВО нейтрализовала за минувшую ночь 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и три над Курской, сообщило Минобороны РФ.

- Европейский парламент предложил Армении подумать о заявке на статус кандидата в ЕС. В Европарламенте также заявили об "острой необходимости" укрепить сотрудничество между Брюсселем и Ереваном в области обороны в то время, когда Армения "пересматривает свое членство в ОДКБ".

- Австрия высылает двух российских дипломатов. Посольство России в Вене пообещало "решительный ответ" Москвы.

- США могут поддержать уничтожение объектов ХАМАС в Рафахе. В Белом доме считают, что это позволило бы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения сектора Газа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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