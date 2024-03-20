Во Франции Google оштрафовали на 250 млн евро за нарушения в использовании контента

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американский Google на 250 млн евро за невыполнение обязательств перед французскими изданиями в области лицензирования контента.

Регулятор заявил, что компания не выполнила согласованные ранее условия о вознаграждении изданий при отображении их контента на онлайн-платформах. Это уже второй штраф для Google в связи с этим делом. В 2021 году штраф составил 500 млн евро.

20 марта регулятор также обвинил Google в использовании контента для тренировки собственного чат-бота Gemini без уведомления изданий об этом.