Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Во Франции Google оштрафовали на 250 млн евро за нарушения в использовании контента

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американский Google на 250 млн евро за невыполнение обязательств перед французскими изданиями в области лицензирования контента.

Регулятор заявил, что компания не выполнила согласованные ранее условия о вознаграждении изданий при отображении их контента на онлайн-платформах. Это уже второй штраф для Google в связи с этим делом. В 2021 году штраф составил 500 млн евро.

20 марта регулятор также обвинил Google в использовании контента для тренировки собственного чат-бота Gemini без уведомления изданий об этом.

Google Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку

Вашингтон планирует до выборов в США расширить AUKUS включением Канады и Японии

Вашингтон планирует до выборов в США расширить AUKUS включением Канады и Японии

Что случилось этой ночью: среда, 20 марта

Байден и лидеры Конгресса договорились о финансировании правительства до конца года

Байден и лидеры Конгресса договорились о финансировании правительства до конца года

США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты

Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю

Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю

Глава Евросовета призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

На саммите ЕС не будут обсуждаться рамки переговоров по вступлению Украины

На саммите ЕС не будут обсуждаться рамки переговоров по вступлению Украины

В Минобороны Франции заверили, что не готовят военных к отправке на Украину

Что произошло за день: вторник, 19 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });