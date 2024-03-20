Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

МИД Молдавии предложил РФ участвовать в сельхозконференции ООН онлайн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МИД Молдавии предложили РФ принять участие в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) в онлайн-формате, сообщила в среду пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

"МИД принял решение не допускать личного участия официальных представителей Российской Федерации и ограничиться (их участием) на уровне посольств или в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Свое решение молдавский МИД связал с проведением РФ спецоперации на Украине, которая, по мнению ведомства, "нарушает устав ООН".

Конференция пройдет в Кишиневе с 14 по 17 мая. В ходе конференции будут обсуждаться темы развития сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, цифровизации в устойчивом использовании земель, лесов и водных ресурсов.

В миреМолдавия выдворяет из страны сотрудника посольства РоссииЧитать подробнее

Согласно сообщению, "формат мероприятия сочетает как очное, так и онлайн-участие с учетом международных обязательств FАО и методов работы конференции".

19 марта один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата в знак протеста против открытия в Приднестровье избирательных участков на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов подтвердил журналистам, что МИД Молдавии, который выступает "организатором и хозяином этого мероприятия", не хочет видеть на нем российскую делегацию. По его словам, "все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ".

В миреМолдавия отказалась допустить делегацию России на сессию ФАО в маеЧитать подробнее

В МИД РФ накануне заявили, что "действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны".

"Данные решения являются частью антироссийской кампании. (...)Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Во вторник президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции подвергла критике решение России об открытии избирательных участков в Приднестровье.

В минувшее воскресенье в приднестровском регионе было открыто шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России - три в Тирасполе, а также по одному в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. На них проголосовало более 46 тыс. граждан России.

Молдавия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции BioNTech подешевели до минимума за 3 года на слабой отчетности

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку

Вашингтон планирует до выборов в США расширить AUKUS включением Канады и Японии

Вашингтон планирует до выборов в США расширить AUKUS включением Канады и Японии

Что случилось этой ночью: среда, 20 марта

Байден и лидеры Конгресса договорились о финансировании правительства до конца года

Байден и лидеры Конгресса договорились о финансировании правительства до конца года

США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты

Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю

Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если Европа начнет платить свою долю

Глава Евросовета призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

На саммите ЕС не будут обсуждаться рамки переговоров по вступлению Украины

На саммите ЕС не будут обсуждаться рамки переговоров по вступлению Украины

В Минобороны Франции заверили, что не готовят военных к отправке на Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });