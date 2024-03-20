МИД Молдавии предложил РФ участвовать в сельхозконференции ООН онлайн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МИД Молдавии предложили РФ принять участие в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) в онлайн-формате, сообщила в среду пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

"МИД принял решение не допускать личного участия официальных представителей Российской Федерации и ограничиться (их участием) на уровне посольств или в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Свое решение молдавский МИД связал с проведением РФ спецоперации на Украине, которая, по мнению ведомства, "нарушает устав ООН".

Конференция пройдет в Кишиневе с 14 по 17 мая. В ходе конференции будут обсуждаться темы развития сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, цифровизации в устойчивом использовании земель, лесов и водных ресурсов.

Согласно сообщению, "формат мероприятия сочетает как очное, так и онлайн-участие с учетом международных обязательств FАО и методов работы конференции".

19 марта один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата в знак протеста против открытия в Приднестровье избирательных участков на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов подтвердил журналистам, что МИД Молдавии, который выступает "организатором и хозяином этого мероприятия", не хочет видеть на нем российскую делегацию. По его словам, "все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ".

В МИД РФ накануне заявили, что "действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны".

"Данные решения являются частью антироссийской кампании. (...)Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Во вторник президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции подвергла критике решение России об открытии избирательных участков в Приднестровье.

В минувшее воскресенье в приднестровском регионе было открыто шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России - три в Тирасполе, а также по одному в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. На них проголосовало более 46 тыс. граждан России.