Эстония подготовила Украине пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Эстония подготовила для Украины пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов евро, в основном боеприпасы калибра 125 мм, сообщил находящийся в Киеве министр обороны Эстонии Ханно Певкур украинскому коллеге Рустему Амирову. Его заявления цитирует пресс-служба эстонского Минобороны.

"Пакет также включает, например, безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и тому подобное. Мы сформировали пакет помощи таким образом, чтобы Украина извлекла из него максимальную пользу, но боеготовность Сил обороны Эстонии не пострадала", - добавил Певкур.

Точные объемы военной помощи не раскрываются из соображений безопасности. Частичное финансирование вклада Эстонии взяла на себя Дания.

По словам Певкура, "составление пакета помощи исходило из того, что в преддверии лета нужны прежде всего боеприпасы, всевозможное элементы противовоздушной обороны, а также запчасти для техники и средства для ведения электронной войны".

Ранее Эстония направляла Украине, в частности, ракеты для противотанковой системы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, технику связи, полевые госпитали (При сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинские средства, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.