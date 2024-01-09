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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Эстония в следующие четыре года будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта страны, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине", - приводит портал телерадиовещания ERR слова главы эстонского правительства.

Каллас призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие государства.

Она добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

По ее словам, в последующие годы Эстония будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины.

Кая Каллас Эстония Украина
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