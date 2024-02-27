Эстония планирует в течение 4 лет оказывать Украине военную помощь в 0,25% своего ВВП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Эстония будет выделять на военную поддержку Украины на протяжении четырех лет по 0,25% валового внутреннего продукта страны, заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией будет в течение последующих четырех лет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все остальные поддерживающие Украину государства взять на себя аналогичное обязательство", - сказала она на встрече глав государств и правительств в Париже, ее слова приводит во вторник пресс-служба правительства.

Она считает, что для помощи Украине необходимо действовать прямо сейчас.

"Мы не можем понапрасну тратить время, потому что Украина в первую очередь нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы на Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", - предложила Каллас.

Она заявила, что страны Запада обладают ресурсами, экономической мощью и знаниями, "вместе мы можем помочь Украине выиграть".