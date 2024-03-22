Резолюция США по ситуации в Газе будет представлена на голосование в Совбезе ООН в пятницу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США в пятницу утром представит на голосование в Совбезе ООН свою резолюцию по ситуации в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской миссии при Организации Нейта Эванса.

"Соединенные Штаты в течение последних нескольких недель серьезно работали с членами Совета над резолюцией, которая безоговорочно поддержит продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на обеспечение немедленного прекращения огня в Газе в рамках сделки по освобождению заложников, которая приведет к освобождению заложников и поможет увеличить объем гуманитарной помощи", - цитирует телеканал Эванса.

"После многих раундов консультаций с Советом Безопасности мы вынесем эту резолюцию на голосование в пятницу утром", - уточнил он.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.