Рубль снижается к доллару и растет к юаню на старте торгов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США растет, юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль умеренно слабеет на старте торгов вслед за нефтью и ухудшением внешней конъюнктуры.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,4 руб./$1 (+33,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 45,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,55 коп. - до 12,70 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта в пятницу утром заметно уступает позиции доллару и сохраняет относительный "нейтралитет" к юаню в условиях преобладающего негатива на мировых рынках. На фондовых площадках наблюдается охлаждение "аппетита к риску" у большинства инвесторов, сохраняется депрессивный настрой на сырьевом рынке.

Данные Минэнерго США показали максимальное за два месяца снижение запасов нефти в стране. Однако нефтяные котировки демонстрируют негативную динамику, которую трейдеры связывают с перекупленностью рынка.

"Данные Минэнерго были "бычьим" фактором для нефти, однако в условиях перекупленности рынка они спровоцировали активные продажи, поскольку трейдеры стремились зафиксировать прибыли после прорыва рынка к новым максимумам этого года", - говорится в обзоре аналитиков Sevens Report Research.

Валютный рынок в пятницу находится в ожидании объявления итогов заседания ЦБ России. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится на уровне 16% годовых. Основная интрига заключается в риторике регулятора при оценке экономической ситуации.

Новые сигналы перед заседанием Центробанка не поступали, рынок оценивает оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. В марте они снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили снижение. Улучшение этих показателей, по мнению некоторых экспертов, вряд ли изменит решение ЦБ.

"Более позитивные последние оценки по инфляции и инфляционным ожиданиям должны быть отмечены регулятором, но вряд ли будут восприняты как устойчивые", - считают аналитики Райффайзенбанка.

"Складывающиеся в марте тенденции в части темпов роста цен и инфляционных ожиданий, на наш взгляд, формируют нейтральный фон для решения Банка России по ключевой ставке", - отмечают экономисты "Ренессанс Капитала".

Аналитики Альфа-банка отмечают неоднозначный инфляционный фон. С одной стороны, стабилизация инфляции, с другой - ряд инфляционных рисков. "Во-первых, российские логистические компании наблюдают рост спроса на транзит грузов из Китая в ЕС по российским железным дорогам, и это будет стимулировать рост расходов на транспортировку, что может создать дополнительное инфляционное давление; во-вторых, из-за недавних атак дронов на российские НПЗ в ближайшие месяцы могут повыситься цены на бензин. Два этих фактора потенциально могут провоцировать жесткую риторику ЦБ", - считают эксперты.

Новостной фон оказался относительной нейтральным. Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов РФ для помощи Украине. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите сообщили, что обсудили эту тему, однако конкретных решений пока не приняли. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает на быстрое решение этого вопроса. Отвечая на вопросы журналистов, Мишель заверил, что на саммите "почувствовал сильную поддержу данной инициативы".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, если действовать быстро, ЕС сможет начать использовать доходы от российских замороженных активов уже летом 2024 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,17 за баррель, что на 0,71% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,47 за баррель, что на 0,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преимущественно торгуются с негативным настроем: китайский CSI 300 снизился 1,49%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,01%, гонконгский Hang Seng упал на 3,09%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,44%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,32%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.