Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

США и Литва согласовали позиции в отношении Китая

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и стратегию сторон по отношениям с КНР, сообщил госдеп.

"Кэмпбелл поблагодарил министра иностранных дел Ландсбергиса за продолжающееся взаимодействие Литвы с демократическими партнерами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "обсудили, как события в Индо-Тихоокеанском регионе влияют на Евроатлантический, разработали соответствующие стратегии в отношении Китайской Народной Республики", подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кэмпбелл заявил о поддержке Литвы "в условиях продолжающихся против нее принудительных мер со стороны КНР".

В 2021 году в ответ на открытие официального представительства Тайваня в Вильнюсе Пекин принял решение понизить дипотношения с Литвой до уровня поверенных в делах, изменить название китайского дипучреждения в Литве с "посольства" на "представительство" КНР.

Кроме того, Китай практически полностью прекратил закупки в Литве ряда товаров, принял другие меры экономического характера.

Литва США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия намерена защищать свои активы в ЕС, которые Брюссель хочет передать Киеву

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });