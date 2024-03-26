Германия введет контроль на границах во время Евро-2024

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии в рамках контртеррористических мер будут проводить контроль на всех своих границах во время Евро-2024 в июне и июле, сообщают во вторник немецкие СМИ со ссылкой на главу МВД страны Нэнси Фезер.

Она отметила, что такие меры нужны для "предотвращения возможного въезда агрессивно настроенных преступников", в частности "исламистских и других экстремистов".

По ее словам, "это необходимо, чтобы максимально обеспечить безопасность на крупном международном событии".

Европейские СМИ напоминают, что Германия и так уже на время ввела проверки на своей восточной и южной границе с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией из-за опасений потоков нелегальных мигрантов.

Евро-2024 начнется 14 июня с матча между сборными Германии и Шотландии. Турнир в этом году пройдет на территории Германии.

Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют пограничный контроль на внутренних границах. Однако в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешается на время возобновлять.