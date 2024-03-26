В Пакистане пять китайских рабочих погибли в результате теракта на дороге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На северо-западе Пакистана в округе Шангла провинции Хайбер-Пахтунхва террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил машину с китайскими рабочими и инженерами, погибли пять граждан Китая, в том числе одна женщина, и их водитель-пакистанец, передает АР со ссылкой на представителей правительства и полиции страны.

Китайские специалисты в момент ДТП ехали на строящуюся плотину Дасу - крупнейший объект гидроэнергетики Пакистана. Dawn уточняет, что это была колонна из нескольких машин, террорист сбил только одну, она упала с горной дороги в ущелье и загорелась. Огонь потушили спасатели, тела погибших доставят в Исламабад. Остальные машины из колонны и люди взяты под охрану.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф посетил посольство Китая и осудил атаку, пообещал провести расследование на высочайшем уровне и наказать виновных. В посольстве КНР в Исламабаде также выступили с осуждением нападения и попросили пакистанские власти расследовать нападение.

AP отметило, что пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся, однако ранее подобные атаки совершали сепаратисты из числа народа белуджей. Так, менее недели назад пакистанские службы безопасности ликвидировали восемь бойцов из "Освободительной армии Белуджистана", когда они открыли огонь по конвою, который вез граждан Китая у возведенного КНР порта Гвадар в провинции Белуджистан.

Агентство напоминает, что тысячи граждан КНР работают в округе Шангла на проектах, связанных с Китайско-пакистанским экономическим коридором (КПЭК), в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и прокладке дорог. КПЭК служит важным средством поддержать экономику Пакистана, переживающую кризис. Кроме того, КПЭК является одной из опор важнейшей инициативы КНР по экономическому развитию "Один пояс, один путь".