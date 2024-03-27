Премьер Нидерландов обсудит в Пекине конфликты на Украине и в Газе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду встретится с китайским руководством в Пекине, сообщает Associated Press.

Согласно пресс-релизу нидерландского правительства, у Рютте намечены встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться, в частности, ситуация на Украине и в секторе Газа, а также ограничения на экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников.

Премьера Нидерландов в поездке сопровождает министр торговли Джеффри ван Леувен.

Последний раз Рютте и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2022 года на "полях" саммита "группы двадцати" в Индонезии.