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Премьер Нидерландов обсудит в Пекине конфликты на Украине и в Газе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду встретится с китайским руководством в Пекине, сообщает Associated Press.

Согласно пресс-релизу нидерландского правительства, у Рютте намечены встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться, в частности, ситуация на Украине и в секторе Газа, а также ограничения на экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников.

Премьера Нидерландов в поездке сопровождает министр торговли Джеффри ван Леувен.

Последний раз Рютте и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2022 года на "полях" саммита "группы двадцати" в Индонезии.

Китай Марк Рютте Си Цзиньпин Нидерланды
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