В Казахстане начался суд над экс-министром Бишимбаевым по делу об убийстве жены

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство с участием присяжных по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей гражданской жены.

Суд допустил участие СМИ с разрешения участников процесса, заседание транслируется в социальных сетях.

Судья Айжан Кульбаева разъяснила представителям СМИ, что запрещено производить и публиковать фото и видео присяжных заседателей. В противном случае представители СМИ должны будут покинуть суд, и в отношении них будут применены меры, отметила судья.

В среду был сформирован состав присяжных заседателей по делу в количестве 12 человек.

Бишимбаев обвиняется по п. 1 ч. 2 статьи 110 (истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 статьи 14 (рецидив особо тяжкого преступления) УК Казахстана.

Помимо Бишимбаева по делу проходит его родственник - Бахытжан Байжанов, директор столичного "Гастроцентра", на территории которого произошло убийство. Он обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 УК).

В ходе предварительных слушаний Бишимбаев вину не признал и попросил о суде присяжных.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги в ресторане в "Гастроцентре". 11 ноября в изолятор был помещен Байжанов.

Бишимбаев ранее уже был судим, но за коррупционные преступления. Так, в марте 2018 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за получение взяток, однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства и в октябре того же года освобожден условно-досрочно.