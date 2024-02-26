Казахстанского экс-министра Бишимбаева будут судить за убийство жены

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, в понедельник поступило для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

В базе данных "Судебного кабинета" в числе обвиняемых также указан Бакытжан Байжанов, который, по данным СМИ, приходится экс-министру двоюродным братом.

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - об убийстве с особой жестокостью и истязании.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти супруги в одном из ресторанов столицы. По статьям 432 (укрывательство преступления), 434 (недонесение о преступлении), и 119 ч.3 (оставление в опасности) в изолятор был помещен Байжанов - директор "Гастроцентра", на территории которого располагался ресторан, где произошло убийство.

8 января расследование уголовного дела было завершено, и стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

Бишимбаев ранее уже был судим, но за коррупционные преступления. Так, в марте 2018 года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства и в октябре того же года освобожден условно-досрочно.