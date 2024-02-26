Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Казахстанского экс-министра Бишимбаева будут судить за убийство жены

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, в понедельник поступило для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

В базе данных "Судебного кабинета" в числе обвиняемых также указан Бакытжан Байжанов, который, по данным СМИ, приходится экс-министру двоюродным братом.

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - об убийстве с особой жестокостью и истязании.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти супруги в одном из ресторанов столицы. По статьям 432 (укрывательство преступления), 434 (недонесение о преступлении), и 119 ч.3 (оставление в опасности) в изолятор был помещен Байжанов - директор "Гастроцентра", на территории которого располагался ресторан, где произошло убийство.

8 января расследование уголовного дела было завершено, и стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

Бишимбаев ранее уже был судим, но за коррупционные преступления. Так, в марте 2018 года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства и в октябре того же года освобожден условно-досрочно.

Казахстан Куандык Бишимбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Goldman Sachs прогнозирует четыре снижения ставки ФРС в 2024 году

Brent подешевела до $81,33 за баррель

De Beers в 2023 году сократила EBITDA почти в 20 раз

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 февраля

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 в пятницу выросли и обновили рекорды, Nasdaq снизился

Израильские военные представили план эвакуации Рафаха

Консульство РФ в Республике Сербской может открыться в 2024 году

Консульство РФ в Республике Сербской может открыться в 2024 году

Президент Республики Сербской сообщил о намерении увеличить закупки российского газа

Парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО

Парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО

Явка на выборах в Белоруссии составила 72,98%

Явка на выборах в Белоруссии составила 72,98%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });