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Токаев прибыл в международный центр конференций для участия в сессии БАФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг прибыл в международный центр конференций для участия в ХХIII сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Главу государства встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента сообщала, что Токаев 28-29 марта посетит с рабочим визитом КНР, где примет участие в сессии Боаоского азиатского форума. Наряду с этим программа визита предусматривает ряд встреч президента Токаева с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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