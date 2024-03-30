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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Песчаная пыль из Сахары накрыла Швейцарию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ветер донес до Швейцарии песчаную пыль из Сахары, сообщил в субботу швейцарский портал 24heures.

В общей сложности, согласно подсчетам специалистов, речь идет о 180 тыс. тонн мелких частиц песчаной пыли из Северной Африки.

Газета Le Figaro, в свою очередь, сообщила, что с аналогичной проблемой столкнулись в субботу и на юго-востоке Франции.

Швейцарские СМИ отмечают, что в большинстве случаев такой феномен не оказывает существенного влияния на здоровье людей.

Швейцарская метеослужба MeteoSuisse пояснила в сети X, что в стране наблюдается "значительное ухудшение видимости и солнечного освещения".

Швейцария
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