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Advent ведет переговоры о покупке платежного оператора Nuvei с капитализацией $4,4 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Advent International ведет переговоры о покупке канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., капитализация которого составляет более $4,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Переговоры находятся на финальной стадии, отмечают источники.

Акции Nuvei прибавляют в цене 5,6% в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник, торгуются на уровне $33,38. Их стоимость выросла более чем на 10% с 18 марта, когда газета The Wall Street Journal сообщила, что компания ведет переговоры с Advent.

За последние 12 месяцев цена акций Nuvei снизилась на 23%.

Nuvei, инвестором которой является известный актер Райан Рейнольдс, занимается обработкой платежей, сотрудничая с такими компаниями, как Virgin Atlantic Airways Ltd., Shein Group Ltd., а также DraftKings Inc.

Advent Nuvei
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