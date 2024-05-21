Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Обстрел белгородского Шебекино, в Иране наметили внеочередные выборы, СБ ООН отклонил российский проект о неразмещении оружия в космосе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шебекинский городской округ в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет, разрушения есть.

- В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня. Регистрация кандидатов пройдет с 30 мая по 3 июня.

- Спикер Палаты представителей не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. Он считает, что инициатива с ордером могла продвигаться из-за "давления администрации Байдена на Израиль".

- СБ ООН не принял российский проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. За проект проголосовали семь членов СБ, столько же высказались против, один воздержался.

- В подмосковном Ногинске произошел пожар на швейной фабрике. Открытое горение ликвидировано.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
Обострение палестино-израильского конфликта

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Обострение палестино-израильского конфликта

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });