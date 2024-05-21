Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Обстрел белгородского Шебекино, в Иране наметили внеочередные выборы, СБ ООН отклонил российский проект о неразмещении оружия в космосе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шебекинский городской округ в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет, разрушения есть.

- В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня. Регистрация кандидатов пройдет с 30 мая по 3 июня.

- Спикер Палаты представителей не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. Он считает, что инициатива с ордером могла продвигаться из-за "давления администрации Байдена на Израиль".

- СБ ООН не принял российский проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. За проект проголосовали семь членов СБ, столько же высказались против, один воздержался.

- В подмосковном Ногинске произошел пожар на швейной фабрике. Открытое горение ликвидировано.