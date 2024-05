Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Нью-йоркская фондовая биржа Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов в понедельник обновили исторические максимумы, в том числе за счет повышения котировок акций представителей технологического сектора.

В то же время Dow Jones Industrial Average, значение которого в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тыс. пунктов, незначительно снизился.

Некоторые эксперты ждут существенного подъема Dow Jones в ближайшие годы благодаря хорошим корпоративным прибылям.

Главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени прогнозирует, что Dow Jones к 2030 году может вырасти на 50% - до 60 тыс. пунктов, а индекс S&P 500 - до 8 тыс. пунктов. Для первого индекса это будет представлять собой годовые темпы роста на уровне 7%, а для второго - 7,1%, сообщает MarketWatch.

Такая цель может быть достигнута при средней прибыли $400 в расчете на акцию, что на 60% выше ожидаемого в этом году показателя. "Мы думаем, что это возможно", - заявил аналитик.

Аналитики банка Morgan Stanley ожидают, что значение индекса Standard & Poor's 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов. Предыдущий прогноз был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов.

Эксперты банка в рамках базового сценария ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в этом году и на 13% в следующем году.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Цена акций Nvidia Corp. выросла за день на 2,5%, Applied Materials - на 3,7%, KLA Corp. - на 3,4%, Micron Technology - на 2,9%, Advanced Micro Devices - на 1,1%.

Также подорожали бумаги Caterpillar - на 1,8%, Microsoft Corp. - на 1,2%, Boeing Co. и Intel Corp. - на 0,9%, Apple Inc. - на 0,6%, International Business Machines и Salesforce Inc. - на 0,5%.

Оператор круизных лайнеров Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. улучшил прогноз скорректированной прибыли на 2024 год, что привело к скачку котировок акций компании на 7,6%.

Между тем ADR китайского производителя электромобилей Li Auto рухнули в цене почти на 12%. Компания в первом квартале снизила чистую прибыль на 36%, хуже прогноза аналитиков.

Бумаги Tesla подешевели на 1,4%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Chevron Corp. - на 0,9%, Exxon Mobil - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 196,82 пункта (на 0,49%) и составил 39806,77 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции JPMorgan Chase & Co. и Cisco Systems Inc., подешевевшие соответственно на 4,5% и 2,2%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 выросло по итогам торгов на 4,86 пункта (на 0,09%) - до 5308,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 108,91 пункта (на 0,65%) и завершил сессию на отметке 16794,87 пункта.