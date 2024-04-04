Глава таможни Молдавии уволился на фоне коррупционного скандала с детьми депутатов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава Таможенной службы Молдавии Игорь Талмазан объявил в четверг о своей отставке, дав понять, что она связана с задержанием в Кишиневском аэропорту по подозрению в коррупции нескольких таможенников, которые к тому же оказались детьми депутатов.

"Последний случай, когда на таможенном посту аэропорта задокументировали семь таможенных инспекторов, подозреваемых в коррупции, показывает, что необходимо еще много усилий. (...) Борьба с коррупцией – это долгосрочная задача, и для ускорения и завершения этой миссии нужна новая энергия, поэтому новый руководитель должен больше сосредоточиться на деятельности по неподкупности", - заявил Талмазан.

Он подчеркнул, что как руководитель "несет ответственность как за успехи, так и неудачи" возглавляемого им учреждения, и признал, что "еще предстоит сделать очень много в области институциональной неподкупности и профессиональной этики".

Талмазан возглавлял Таможенную службу с 2021 года.

1 апреля сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели 16 обысков в Кишиневском аэропорту. Четверо таможенных инспекторов были задержаны по подозрению в коррупции. По данным следствия, они вымогали у пассажиров от $50 до $1000 за разрешение ввезти или вывезти из страны ряд товаров без уплаты таможенных пошлин.

Среди задержанных оказались сын и дочь двух депутатов парламента, а также сын одного из депутатов предыдущего парламента Молдавии.

1 апреля под предварительный арест в следственном изоляторе помещен сын бывшего депутата от Демократической партии Георгия Брашовского – Константин. Двое других таможенных инспекторов помещены под домашний арест на 30 суток.

В деле фигурируют еще четыре человека. На время расследования они остаются на свободе. Среди них дочь депутата от партии PAS Виктории Казаку и сын депутата от Партии социалистов Раду Мудряка.

Все подозреваемые настаивают на своей невиновности. Они отказались отвечать на вопросы журналистов.

В связи со скандалом депутат Казаку была исключена из правящей партии PAS. Однако она отказалась выполнить требование партии о сложении депутатского мандата, сославшись на необходимость соблюдать презумпцию невиновности по отношению к ее дочери. Партия социалистов не стала наказывать Мудряка, считая, что вина его сына не доказана.