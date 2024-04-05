Выпуск олова в мире снизился на 2,1% в 2023 году

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2023 году уменьшилось на 2,1% до 370,1 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).

Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом, перуанская Minsur осталась на втором месте.

Между тем индонезийская PT Timah продолжает терять позиции в мировом рейтинге. Компания в прошлом году опустилась на пятую строчку, уступив место Malaysia Smelting Corp. В 2022 году китайская Yunnan Chengfeng отодвинула PT Timah с третьей на четвертую позицию, годом ранее Minsur сместила ее со второго места, а в 2020 году индонезийская компания уступила вершину рейтинга YTC.

На десять крупнейших компаний в 2023 году пришлось почти 59% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 856 тонн, говорится в сообщении ITA.

Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году уменьшился на 1,3% до 177 тыс. тонн.

Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):

Место Компания Страна Выпуск в 2023г. в 2022г. Изменения 1 Yunnan Tin Co. Китай 80,1 77,1 3,9 % 2 Minsur* Перу 31,7 32,7 -3,1 % 3 Yunnan Chengfeng Китай 21,8 20,6 5,8 % 4 Malaysia Smelting Corp. Малайзия 20,7 18,8 10,1 % 5 PT Timah Индонезия 15,3 19,8 -22,7 % 6 Guangxi China Tin Китай 12 10,9 10,1 % 7 EM Vinto Боливия 10 10,3 -2,9 % 8 Jiangxi New Nanshan Китай 9,5 10,8 -12,0 % 9 Aurubis Beerse Бельгия 9,3 8,2 13,4 % 10 Thaisarco Таиланд 9,2 9,5 -3,2 %

* с учетом производства бразильского подразделения Taboca

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.