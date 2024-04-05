Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Выпуск олова в мире снизился на 2,1% в 2023 году

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2023 году уменьшилось на 2,1% до 370,1 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).

Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом, перуанская Minsur осталась на втором месте.

Между тем индонезийская PT Timah продолжает терять позиции в мировом рейтинге. Компания в прошлом году опустилась на пятую строчку, уступив место Malaysia Smelting Corp. В 2022 году китайская Yunnan Chengfeng отодвинула PT Timah с третьей на четвертую позицию, годом ранее Minsur сместила ее со второго места, а в 2020 году индонезийская компания уступила вершину рейтинга YTC.

На десять крупнейших компаний в 2023 году пришлось почти 59% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 856 тонн, говорится в сообщении ITA.

Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году уменьшился на 1,3% до 177 тыс. тонн.

Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):

Место Компания Страна Выпуск в 2023г. в 2022г. Изменения
1 Yunnan Tin Co. Китай 80,1 77,1 3,9 %
2 Minsur* Перу 31,7 32,7 -3,1 %
3 Yunnan Chengfeng Китай 21,8 20,6 5,8 %
4 Malaysia Smelting Corp. Малайзия 20,7 18,8 10,1 %
5 PT Timah Индонезия 15,3 19,8 -22,7 %
6 Guangxi China Tin Китай 12 10,9 10,1 %
7 EM Vinto Боливия 10 10,3 -2,9 %
8 Jiangxi New Nanshan Китай 9,5 10,8 -12,0 %
9 Aurubis Beerse Бельгия 9,3 8,2 13,4 %
10 Thaisarco Таиланд 9,2 9,5 -3,2 %

* с учетом производства бразильского подразделения Taboca

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.

ITA Международная ассоциация олова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гутерриш назвал причиной гибели гуманитарных работников в Газе стратегию ЦАХАЛ

Гутерриш назвал причиной гибели гуманитарных работников в Газе стратегию ЦАХАЛ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });