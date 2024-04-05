Выпуск олова в мире снизился на 2,1% в 2023 году
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Производство рафинированного олова в мире в 2023 году уменьшилось на 2,1% до 370,1 тыс. тонн, по предварительным данным Международной ассоциации олова (ITA).
Китайская Yunnan Tin Co. (YTC) сохранила лидирующую позицию в мире по объему производства со значительным отрывом, перуанская Minsur осталась на втором месте.
Между тем индонезийская PT Timah продолжает терять позиции в мировом рейтинге. Компания в прошлом году опустилась на пятую строчку, уступив место Malaysia Smelting Corp. В 2022 году китайская Yunnan Chengfeng отодвинула PT Timah с третьей на четвертую позицию, годом ранее Minsur сместила ее со второго места, а в 2020 году индонезийская компания уступила вершину рейтинга YTC.
На десять крупнейших компаний в 2023 году пришлось почти 59% глобального производства металла. В совокупности они нарастили выпуск на 856 тонн, говорится в сообщении ITA.
Объем производства олова в материковой части Китая в прошлом году уменьшился на 1,3% до 177 тыс. тонн.
Крупнейшие производители олова в мире (тыс. тонн):
|Место
|Компания
|Страна
|Выпуск в 2023г.
|в 2022г.
|Изменения
|1
|Yunnan Tin Co.
|Китай
|80,1
|77,1
|3,9 %
|2
|Minsur*
|Перу
|31,7
|32,7
|-3,1 %
|3
|Yunnan Chengfeng
|Китай
|21,8
|20,6
|5,8 %
|4
|Malaysia Smelting Corp.
|Малайзия
|20,7
|18,8
|10,1 %
|5
|PT Timah
|Индонезия
|15,3
|19,8
|-22,7 %
|6
|Guangxi China Tin
|Китай
|12
|10,9
|10,1 %
|7
|EM Vinto
|Боливия
|10
|10,3
|-2,9 %
|8
|Jiangxi New Nanshan
|Китай
|9,5
|10,8
|-12,0 %
|9
|Aurubis Beerse
|Бельгия
|9,3
|8,2
|13,4 %
|10
|Thaisarco
|Таиланд
|9,2
|9,5
|-3,2 %
* с учетом производства бразильского подразделения Taboca
ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.