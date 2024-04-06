Минобороны Армении заявило об обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Азербайджана по ряду направлений приграничной зоны.

"В ночь с 5 на 6 апреля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь с переменной интенсивностью из стрелкового оружия разного калибра по позициям ВС Армении по ряду направлений приграничной зоны", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что с 22:25 по 22:50 был открыт огонь в направлении села Сотк (Гегаркуникская область на востоке Армении), в 23:15 в направлении села Верин Шоржа (Гегаркуникская область), в 00:15 в направлении села Кут (Гегаркуникская область), в 23:15-23:20 в направлении Аравуса (Сюникская область на юге Армении), в 23:05-23:20 в направлении села Чинари (Тавушская область на северо-востоке Армении), в 00:15-01:20 в направлении армянских позиций, расположенных на участке села Мовсес (Тавушская область).

В ведомстве отметили, что подавляющая часть выстрелов азербайджанских вооруженных сил в течение ночи была неприцельной и беспорядочной.

"Подразделения ВС Армении в период с 21:00 до 23:00 в направлении Ишханасара также заметили активное передвижение автомобильной техники азербайджанских вооруженных сил. Очевидно, что указанные действия азербайджанской стороны имели провокационную цель - добиться аналогичных ответных действий со стороны подразделений ВС Республики Армения с целью получения фактов, "подтверждающих" азербайджанскую дезинформацию последнего периода", - заявили в Минобороны.

Сообщается, что подразделения ВС Армении, "оценив ситуацию, не предприняли действий, способствующих дальнейшему обострению, после чего ситуация на границе успокоилась".

Министерство обороны Армении также отмечает, что азербайджанская сторона "распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой".