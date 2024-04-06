В Белоруссии вводятся смс-повестки в армию

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - СМС-повестки призыва в вооруженные силы вводятся в Белоруссии, явка в военкомат после получения рассылки на мобильные телефоны будет обязательной, соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.

Документ опубликован на Национальном правовом портале страны в субботу.

Также там определена возможность вручения повесток не только по месту жительства, но и по месту работы или месту временного проживания призывников.

Кроме того, измененный закон обязует операторов сотовой связи "в недельный срок со дня получения запроса военных комиссариатов представлять сведения об абонентских номерах".