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В Белоруссии вводятся смс-повестки в армию

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - СМС-повестки призыва в вооруженные силы вводятся в Белоруссии, явка в военкомат после получения рассылки на мобильные телефоны будет обязательной, соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.

Документ опубликован на Национальном правовом портале страны в субботу.

Также там определена возможность вручения повесток не только по месту жительства, но и по месту работы или месту временного проживания призывников.

Кроме того, измененный закон обязует операторов сотовой связи "в недельный срок со дня получения запроса военных комиссариатов представлять сведения об абонентских номерах".

Александр Лукашенко Белоруссия
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