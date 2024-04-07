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Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля 2024 года будет введён визовый режим, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар" со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Республику Таджикистан об этой мере", - говорится в сообщении.

Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.

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