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Кэмерон в ходе визита в США попытается убедить Конгресс помочь Украине

Кэмерон также встретится с Трампом

Кэмерон в ходе визита в США попытается убедить Конгресс помочь Украине
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля отправится в Вашингтон (округ Колумбия), чтобы убедить американских партнеров предоставить дополнительное финансирование для Украины.

"Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон (округ Колумбия), чтобы подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остается жизненно важной для безопасности США и Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что глава британского МИД встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными деятелями правительства США, что "укрепит наше прочное партнерство в защите свободы и демократии во всем мире в качестве союзников по НАТО".

Кроме того, Кэмерон встретится с ключевыми фигурами в Конгрессе США, чтобы "призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить дополнительные $60 млрд финансирования".

Переговоры главы МИД Великобритании в Вашингтоне будут посвящены и Ближнему Востоку, включая "поиск путей к устойчивому прекращению огня и доставке большего количества гуманитарной помощи в Газу".

Он также обсудит гибель работников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" в результате израильского обстрела сектора Газа и будет настаивать на проведении "полного, срочного и прозрачного расследования" инцидента.

Тем временем Sky News сообщает, что перед переговорами в Вашингтоне Кэмерон намерен встретиться с бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

"Это стандартная практика для министров - встречаться с кандидатами от оппозиции в рамках их обычной международной деятельности", - заявил телеканалу представитель МИД Великобритании.

Sky News отмечает, что встреча Кэмерона с президентом США Джо Байденом не запланирована.

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