Индексы США почти не изменились по итогам торгов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов в первый день насыщенной событиями недели.

На этой неделе в США будут обнародованы новые данные о потребительской и производственной инфляции, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, в пятницу стартует сезон отчетностей. В этот день свои финансовые показатели раскроют JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Citigroup Inc. и Blackrock.

Акции Tesla подорожали на 4,9% по итогам торгов в понедельник. Глава компании Илон Маск сообщил в социальной сети X, что 8 августа производитель электромобилей представит беспилотное такси.

Рыночная стоимость Kimberly-Clark Corp. снизилась на 0,2% после новостей о том, что компания продаст австралийской Ansell бизнес, занимающийся дизайном, маркетингом и реализацией перчаток, очков и одежды под брендами Kimtech и KleenGuard, за $640 млн.

Бумаги Spirit Airlines прибавили в цене 6,6%. Авиакомпания договорилась с Airbus SE о переносе сроков поставки самолетов, что, как ожидается, позволит ей сэкономить порядка $340 млн в следующие два года.

Капитализация Boeing Co. уменьшилась на 0,9% на фоне новых проблем с продукцией компании. Самолет ее производства, направлявшийся из Денвера в Хьюстон, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как обшивка двигателя отлетела и ударилась о щиток закрылка во время взлета. Пассажиры не пострадали и улетели следующим рейсом. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование инцидента.

Акции Southwest Airlines Co. - авиакомпании, которой принадлежит лайнер, - подорожали на 1,1%.

Котировки бумаг производителя компонентов для оборонной и аэрокосмической отраслей Ducommun Inc. подскочили на 15%, до $55,86 за штуку, после подтверждения им информации о получении предложения о покупке по цене $60 за акцию от частной инвесткомпании Albion River.

GE Vernova - бывший сегмент разделенной General Electric Co. - нарастила капитализацию на 5,9%. Аналитик JPMorgan Марк Страуз повысил рейтинг акций электроэнергетической компании до эквивалентного рекомендации "покупать" с "держать".

Бумаги Merck & Co. подешевели на 1,1%, Apple Inc. - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и составил 38892,8 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,04% - до 5202,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 16253,96 пункта.