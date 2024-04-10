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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Встреча глав Японии, Южной Кореи и Китая может состояться в конце мая в Сеуле

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея, Китай и Япония приступили к заключительным консультациям по поводу проведения трехстороннего саммита в Сеуле в конце мая, сообщает японская газета Yomiuri Shimbun.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава китайского правительства Ли Цян посетят Сеул для встречи с президентом Юн Сук Елем 26-27 мая.

Лидеры трех стран обсудят экономическое сотрудничество и региональные проблемы, такие как ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР.

В последний раз трехсторонний саммит проводился в городе Чэнду на юго-западе Китая в декабре 2019 года.

Япония Южная Корея Китай
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