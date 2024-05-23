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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Южная Корея, Китай и Япония проведут встречу в верхах в Сеуле

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретятся в Сеуле 27 мая и обсудят пути активизации сотрудничества, сообщает AP.

Ли Цян и Кисида прибудут в Сеул 26 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин Сеул не посетит.

Стороны, как ожидается, обсудят сотрудничество по шести вопросам, предложенным Южной Кореей, среди которых - изменение климата, торговля, здравоохранение, технологии. Среди других тем будут региональные и глобальные политические проблемы.

Это будет первая подобная встреча такого уровня с 2019 года. Полагалось, что с момента трехстороннего саммита лидеров этих стран в 2008 году они будут встречаться ежегодно, однако в последние годы встречи не проходили из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Китай Сеул Фумио Кисида Южная Корея Юн Сок Ёль Япония Ли Цян
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