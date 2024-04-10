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Председатель КНР принял в Пекине экс-главу администрации Тайваня

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в Пекине с бывшим главой администрации Тайваня Ма Инцзю, который прибыл с 11-дневным визитом на материковый Китай, передают в среду СМИ КНР.

"Соотечественники по обе стороны (Тайваньского пролива - ИФ) - китайцы. Не существует таких проблем, которые было бы невозможно решить. И никакие силы не смогут нас разъединить", - заявил Си Цзиньпин в своем вступительном слове.

Он добавил, что различия в политических системах "не могут изменить тот факт, что обе стороны являются одной страной, а иностранное вмешательство не может остановить стремление к объединению".

В свою очередь Ма Инцзю выразил надежду на то, что обе стороны "смогут уважать ценности и уклад жизни своего народа".

"Если бы началась война, это было бы невыносимо для китайского народа. Обе стороны обладают мудростью, чтобы решить разногласия мирным путем", - убежден он.

В предыдущий раз политики проводили встречу в Сингапуре в ноябре 2015 года, когда Ма Инцзю возглавлял тайваньскую администрацию.

Ма Инцзю в нынешней поездке возглавил группу тайваньских студентов, прибывших в КНР в рамках культурного обмена.

Ранее этот политик провел два срока на посту руководителя администрации Тайваня, второй его срок завершился в 2016 году, однако, как отмечает South China Morning Post, он сохраняет влияние среди оппозиции на Тайване.

КНР Китай Пекин Си Цзиньпин Тайвань Ма Инцзю
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