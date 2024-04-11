Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Скандальную известность он получил после того, как был оправдан по делу об убийстве бывшей жены

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший игрок в американский футбол, который получил скандальную известность после смерти его экс-супруги, О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет, сообщает ABC News.

В заявлении семьи отмечается, что Симпсон умер от рака.

Орентал Джеймс Симпсон побил ряд рекордов и когда играл на студенческом уровне, и когда перешел в профессиональную лигу американского футбола. Он играл на позиции раннинбека (бегущего).

Также он работал комментатором, снимался в кино, сериалах и рекламе.

Но международную известность он получил в 1994 году, когда бывшая жена Симпсона Николь Браун Симпсон и ее друг Рон Голдман были заколоты в бывшем доме Симпсонов в Лос-Анджелесе.

Полиция объявила, что по подозрению в двойном убийстве будет арестован экс-футболист. Симпсон попытался скрыться, но после полицейской погони был задержан.

В октябре 1995 года, по итогам процесса, длившегося 11 месяцев, жюри присяжных оправдало Симпсона, что стало сенсацией. Прокуроры заявляли, что присяжные руководствовались эмоциями, а не рассудком, поскольку улики против О. Джея Симпсона были исчерпывающими.

Одним из адвокатов Симпсона был Роберт Кардашьян, отец американских телезвезд.

В 1997 году Симпсон проиграл гражданский суд по этому же делу и должен был выплатить компенсацию семье Голдмана.

Он был соавтором книги "Если бы я сделал это: Признания убийцы", которую многие расценили, как фактическое признание вины.

В 2007 году он вместе с группой людей ворвался в отель в Лас-Вегасе и пытался украсть, как он заявил, его собственные спортивны трофеи. Ему был предъявлен ряд обвинений, в том числе, в вооруженном ограблении и похищении. В 2008 году Симпсона приговорили к 33 годам тюрьмы, он вышел досрочно в 2017 году.