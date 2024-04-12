ЕИБ выделил Эстонии 400 млн евро на "зеленые" и цифровые реформы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство финансов Эстонии подписали кредитное соглашение на сумму 400 млн евро для финансирования инвестиций в "зеленые" и цифровые реформы, сообщает ведомство.

Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на сумму 700 млн евро, подписанного в июне 2023 года для развития экономики Эстонии.

Финансирование ЕИБ дополняет субсидии Евросоюза и способствует более эффективной реализации средств политики сплочения Евросоюза на период 2021-2027 годов, отмечается в сообщении.

Кредит также софинансирует проекты по поддержке перехода к экономике с низким уровнем выбросов CO2. Запланированный общий объем инвестиций составляет 5,2 млрд евро. Из них около 3,4 млрд евро финансируются из структурных фондов ЕС. Остальное - из государственного бюджета при поддержке кредита ЕИБ.

Европейский инвестиционный банк в 2023 году профинансировал эстонские проекты на 540 млн евро. По сравнению с 2022 годом это значительный рост. За последние пять лет финансирование ЕИБ в Эстонии составило примерно 2 млрд евро.