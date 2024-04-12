В ЕАЭС упростили допуск в обращение лекарств-дженериков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, которые позволяют упростить приобретение таких товаров в третьих странах и допускают более широкое использование дженериков, сообщила пресс-служба ЕЭК в пятницу.

"Изменения касаются двух процедур - выбора референтного препарата при проведении исследований биоэквивалентности лекарств и процедуры замены исследования биоэквивалентности на людях модельными лабораторными исследованиями (проведения биовейвера)", - говорится в сообщении.

В процедуру выбора референтных лекарственных препаратов вводится возможность выбора дополнительных альтернативных вариантов.

Как пояснил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, которого цитирует пресс-служба, "изменение обусловлено сложностями, которые возникают с поставками оригинальных лекарственных препаратов, выбираемых в качестве референтных, на таможенную территорию Союза".

"Эти варианты позволяют упростить приобретение лекарственного препарата в третьих странах, а также допускают более широкое использование в качестве референтных скопированных лекарственных препаратов (дженериков)", - отмечают в ЕЭК.

"Изменения требований к процедуре биовейвера включают в себя возможность применения данной процедуры для пролекарств - препаратов, которые содержат изначально неактивные молекулы, и превращение их в лекарства происходит уже в организме человека. Есть и другая возможность - применения этой процедуры для лекарств III класса (плохо растворимых, но хорошо всасывающихся лекарств) без получения согласования Экспертного комитета по лекарственным средствам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения соответствуют аналогичным правилам, применяемым в Европейском регионе, странах Америки и Азии, а также подходам Всемирной организации здравоохранения, применяемым для допуска в обращение дженериков.