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Рейтинг одобрения деятельности Байдена вырос до 43%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 40% американцев в настоящее время одобряют деятельность президента США Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для издания Financial Times.

Согласно опубликованным в понедельник результатам, 43% опрошенных положительно оценивают работу Байдена.

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Этот показатель на четыре процентных пункта выше, чем в марте. Кроме того, это самый высокий рейтинг Байдена с ноября прошлого года, когда его деятельность одобряли 45% опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что выросла доля тех, кто доволен тем, как Байден справляется с экономическими вопросами. В настоящее время этот показатель составляет 41%, в марте он был на пять процентных пунктов ниже.

Американские СМИ отмечают, что в недавних опросах рейтинг Байдена очень редко превышал порог в 40%.

Опрос проводился 4-5 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Джо Байден США
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