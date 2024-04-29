Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

Нота протеста МИД Таджикистана, арест Депардье во Франции и завершение отопительного сезона в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан. В ней заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчёркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ.

- Российские военные взяли под контроль село Семеновка в ДНР.

- Жерар Депардье взят под стражу парижской полицией в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Обвинения касаются предполагаемого поведения Депардье во время съемок фильмов "Маг и сиамцы" в 2014 году и "Зеленые ставни" в 2021 году.

- Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума. Уровень воды в реке не снижается и даже растет из-за дождей, констатируют власти.

- Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту. Ранее в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции.

- В Москве отключили отопление. Столичные власти заявили, что уже началась подготовка к новому отопительному сезону, все мероприятия будут завершены до 25 августа.