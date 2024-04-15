Посол США заявил о "железных" оборонных обязательствах перед Польшей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Оборонные обязательства США перед Польшей являются "железными", заявил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский.

"Мы находимся в оперативной готовности каждую секунду, каждый день. Как президент США Джо Байден сказал премьеру Дональду Туску и президенту Анджею Дуде во время их встречи 12 марта, наши оборонные обязательства перед Польшей - железные", - сказал дипломат, которого цитирует агентство PAP.

"Американско-польская дружба сейчас имеет другое измерение, сейчас у нас совершенно другое военное измерение", - добавил он, уточнив, что "пока мы говорим, 10 тысяч американских военных несут службу в Польше".