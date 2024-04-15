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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Глава МАГАТЭ призвал СБ ООН помочь снизить риск инцидентов на ЗАЭС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - СБ ООН следует сделать все возможное, чтобы снизить риск опасных инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в понедельник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы оказывались в опасной близости от ядерной катастрофы. И вам следует уже сегодня сделать все возможное для минимизации риска инцидентов", - заявил он в ходе выступления на СБ ООН, комментируя недавние атаки на ЗАЭС с применением дронов.

Гросси приветствовал то, что все шесть реакторов ЗАЭС теперь находятся в холодном останове. "Тем не менее, риск ядерного инцидента все еще вполне реален", - добавил он.

В субботу глава МАГАТЭ приветствовал перевод четвертого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим холодного останова - "это повышает безопасность объекта".

Как сообщили в агентстве, в связи с охлаждением четвертого энергоблока теперь все шесть реакторов станции находятся в холодном останове впервые с конца 2022 года.

Специалисты завершили перевод четвертого энергоблока ЗАЭС в режим "холодный останов", заявили в субботу представители станции.

"Сегодня в 7:30 (мск - ИФ) реакторная установка энергоблока 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов". (...) Это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", - отмечалось в телеграм-канале ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Теперь все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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