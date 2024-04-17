Инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 2,4%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,6%.

Мартовский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Bloomberg.

Новость дополняется