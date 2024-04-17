Пентагон планирует закупить до середины 2030-х годов не более 100 новых B-21 Raider

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон планирует закупить до середины 2030-х годов не более 100 новых стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, поскольку к этому моменту будут технологии для производства более совершенных боевых самолетов данного класса. Об этом сообщил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Олвин.

"Сотня В-21 является максимумом программы, - сказал Олвин, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам. - Есть и другие технологические наработки,.. прежде чем мы решим, что он станет основой будущих (стратегических) бомбардировочных сил".

По его словам, ежегодно будут выпускаться до 10 таких самолетов.

По данным ВВС США, первый B-21 под именем Cerberus уже совершил два испытательных полета – 10 ноября прошлого года и 17 января. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже шесть самолетов данного типа.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.

Ранее Командование глобального удара ВВС США заявляло, что получит на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести восемь крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или восемь ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн.

Стоимость каждого B-21 оценивается в $772 млн. Самолет создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для замены парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit. После этого в составе ВВС помимо B-21 некоторое время будут оставаться бомбардировщики B-52 Stratofortress, но в перспективе и они будут постепенно заменены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).