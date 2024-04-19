G7 призывает КНР повлиять на РФ в связи с ситуацией на Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД "большой семерки" обращаются с призывом к Пекину оказать влияние на РФ по украинской проблеме, говорится в коммюнике по итогам встречи министров государств G7 на острове Капри.

"Мы призываем Китай надавить на Россию" с целью прекращения военных действий на Украине, отмечается в документе.

"Мы выражаем наше глубокое беспокойство поставками коммерческим сектором Китая в Россию материалов и компонентов двойного назначения для сборки оружия и оборудования для производства вооружений", - также говорится в коммюнике.

Кроме того, G7 осудили рост сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере и призвали немедленно прекратить подобную активность.