Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

G7 призывает КНР повлиять на РФ в связи с ситуацией на Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД "большой семерки" обращаются с призывом к Пекину оказать влияние на РФ по украинской проблеме, говорится в коммюнике по итогам встречи министров государств G7 на острове Капри.

"Мы призываем Китай надавить на Россию" с целью прекращения военных действий на Украине, отмечается в документе.

"Мы выражаем наше глубокое беспокойство поставками коммерческим сектором Китая в Россию материалов и компонентов двойного назначения для сборки оружия и оборудования для производства вооружений", - также говорится в коммюнике.

Кроме того, G7 осудили рост сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере и призвали немедленно прекратить подобную активность.

G7 КНР РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

В Иране сообщили об израильских ударах по юго-западу Сирии и Ираку

Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

Израиль подтвердил нанесение удара по Ирану

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });